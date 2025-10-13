Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo já começaram

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou". A declaração foi feita antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país.

"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano. "Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza".

Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda". "Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco", disse. "Tenho certeza que os iranianos querem fazer um acordo conosco", acrescentou.

O custo estimado para a reconstrução da Faixa de Gaza é de aproximadamente US$ 80 bilhões, de acordo com cálculo do primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Mustafa. A estimativa mais conservadora divulgada em relatório do Banco Mundial, da União Europeia e da ONU fala em US$ 53 bilhões.