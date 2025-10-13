'Não se trata apenas do fim de uma guerra, mas do fim da era do terror e da morte', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi recebido com aplausos na Knesset, o Parlamento de Israel, onde discursou sobre o fim do conflito em Gaza. O líder americano disse que "não se trata apenas do fim de uma guerra, mas do fim da era do terror e da morte". "Gerações no futuro lembrarão deste momento como aquele em que tudo começou a mudar", afirmou. Trump foi interrompido no começo de sua fala por um congressista de esquerda, que protestou contra a presença do americano.

O político segurava uma placa que dizia "reconheçam a Palestina" e foi retirado do local pelos seguranças do Parlamento. O republicano voltou a ser aplaudido pelo restante dos presentes. "Isso foi eficiente", afirmou Trump, ironizando o protesto, antes de seguir com seu discurso.

Trump elogiou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sua grande coragem e patriotismo. "Ele não é a pessoa mais fácil de lidar, mas é isso que o torna grande", seguiu, ainda falando sobre o premiê. Depois, acrescentou: "Você não está mais em guerra, Bibi [como o premiê também é conhecido]. Você pode ser mais simpático".

O republicano também agradeceu "a todas as nações do mundo árabe e muçulmano que se uniram para pressionar o Hamas". O presidente também mencionou o Irã e um possível acordo de paz com o país persa. "Sabe o que seria ótimo? Se pudéssemos fazer um acordo de paz com eles," disse ele.

Netanyahu discursou antes do americano e agradeceu aos esforços do presidente pelo fim da guerra. "Nunca vi ninguém mover o mundo tão rapidamente, tão decisivamente, tão resolutamente quanto nosso amigo Donald J. Trump", disse o premiê. "Nossos inimigos agora entendem o quão poderosa e determinada Israel é," afirmou ainda. "Eles entendem que atacar Israel em 7 de outubro foi um erro catastrófico," acrescentou.