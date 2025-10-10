Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Comerciais

Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 18:59

Trump anuncia tarifa adicional de 100% à China, a partir de 1º de novembro

Republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva"

Republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva"

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10), uma tarifa de 100% à China, a partir de 1º de novembro, além das que estão sendo cobradas atualmente. Em publicação na Truth Social, o republicano também anunciou controles de exportações sobre "todo e qualquer software crítico".
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10), uma tarifa de 100% à China, a partir de 1º de novembro, além das que estão sendo cobradas atualmente. Em publicação na Truth Social, o republicano também anunciou controles de exportações sobre "todo e qualquer software crítico".
O republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva" ao informar que, a partir de 1º de novembro de 2025, irá impor controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica.
LEIA TAMBÉM: China cobrará taxas portuárias especiais sobre navios dos EUA
"Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", escreveu na postagem.
O republicano afirma que a nova alíquota norte-americana para a China será válida a partir de 1º de novembro, mas pode ser adiantada, "dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China".
 

Notícias relacionadas