Trump anuncia tarifa adicional de 100% à China, a partir de 1º de novembro

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10), uma tarifa de 100% à China, a partir de 1º de novembro, além das que estão sendo cobradas atualmente. Em publicação na Truth Social, o republicano também anunciou controles de exportações sobre "todo e qualquer software crítico".

O republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva" ao informar que, a partir de 1º de novembro de 2025, irá impor controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica.

"Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", escreveu na postagem.

O republicano afirma que a nova alíquota norte-americana para a China será válida a partir de 1º de novembro, mas pode ser adiantada, "dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China".



