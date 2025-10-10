China cobrará taxas portuárias especiais sobre navios dos EUA

O Ministério do Transporte da China anunciou nesta sexta-feira (10) que o país passará a cobrar taxas portuárias especiais sobre navios de propriedade ou operados por empresas, organizações e indivíduos dos Estados Unidos a partir de 14 de outubro.

O anúncio foi feito em resposta à decisão dos EUA de impor taxas portuárias adicionais sobre navios chineses após uma investigação da Seção 301, com vigência a partir da próxima terça-feira, segundo o ministério.

As taxas portuárias especiais também se aplicarão a navios de propriedade ou operados por entidades nas quais empresas, organizações ou indivíduos norte-americanos detêm participação direta ou indireta igual ou superior a 25%, bem como a todos os navios com bandeira dos EUA ou construídos nos EUA, informou a pasta.

O Ministério do Transporte delineou uma escalada baseada dessas taxas portuárias especiais para navios norte-americanos elegíveis que atracarem em portos chineses que, inicialmente, será de 400 yuans (US$ 56,3) por tonelagem líquida a partir de 14 de outubro, com aumentos anuais em 17 de abril pelos três anos subsequentes.

"Trata-se de uma medida justificada para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas marítimas chinesas", declarou o ministério, observando que as ações dos Estados Unidos violam gravemente os princípios relativos do comércio internacional e o acordo de transporte marítimo China-EUA, além de causar séria perturbação ao comércio marítimo entre os dois países.

A China pediu aos Estados Unidos que corrijam imediatamente seus erros e cessem a repressão injustificada contra a indústria marítima chinesa, acrescentou a pasta.