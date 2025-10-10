BYD inaugura fábrica no Brasil e celebra produção do 14º milionésimo veículo de nova energia

A montadora chinesa BYD iniciou oficialmente, nesta quinta-feira (9), a operação completa de sua nova fábrica de veículos elétricos e híbridos localizada no município de Camaçari, na Bahia, Nordeste do Brasil, demonstrando a confiança da gigante automotiva no desenvolvimento econômico do Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de inauguração e recebeu como presente o modelo Song Pro, o 14º milionésimo veículo de nova energia da BYD que saiu oficialmente da linha de montagem na fábrica no mesmo dia.

Em seu discurso, Lula afirmou sentir grande orgulho da decisão da BYD de investir no Brasil e expressou agradecimento ao presidente da BYD, Wang Chuanfu. Ele destacou o impacto social e econômico do empreendimento, associando-o à recuperação da dignidade dos trabalhadores.

"A vinda dessa empresa me traz orgulho, porque sei o que é ser trabalhador e ficar desempregado. Sei o que é um homem ou uma mulher levantar de manhã e não ter o que fazer. O trabalho dá dignidade e a certeza de que, no fim do mês, haverá um salário merecido", afirmou Lula.

"Essa fábrica representa a recuperação da dignidade do povo de Camaçari e do povo baiano. Isso é soberania e dignidade", afirmou o presidente, recordando o fechamento da Ford em 2021. Segundo ele, o projeto reflete o novo momento da indústria brasileira dentro do programa Nova Indústria Brasil (NIB), que busca reposicionar o país na cadeia global de valor.

Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a instalação da BYD reforça os objetivos do programa NIB, que busca modernizar o parque produtivo com foco em inovação, sustentabilidade e competitividade. "A BYD vem ao encontro da Nova Indústria Brasil. Uma indústria inovadora, verde, descarbonizada e exportadora. Daqui sairão veículos para o mundo todo, especialmente para a América Latina", afirmou.

Na cerimônia, o presidente da BYD, Wang Chuanfu, ressaltou as vantagens estratégicas do Brasil para sediar o projeto. "O Brasil tem energia limpa abundante, uma sociedade aberta e cidadãos dispostos a abraçar novas tecnologias. O país é líder na transformação verde e criará novas indústrias e empregos", disse.

Wang afirmou que a empresa está presente no Brasil há mais de 11 anos e já conta com mais de 170 mil proprietários de veículos de nova energia no País, sendo líder de vendas por dois anos consecutivos. Ele destacou que a BYD não é apenas uma investidora, mas uma parceira de longo prazo no desenvolvimento sustentável do Brasil.

Durante o evento, a BYD anunciou que fornecerá 30 veículos super-híbrido plug-in personalizados para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em novembro deste ano na cidade de Belém, para mobilidade de baixo carbono durante o evento. Após a conferência, os automóveis serão doados a escolas e instituições públicas locais.

A fábrica, com 4,6 milhões de metros quadrados, é o maior complexo industrial da BYD fora da Ásia e deve gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. A produção inicial será de 150 mil veículos por ano, com capacidade de expansão para 300 mil unidades na segunda fase.

O investimento total da BYD em Camaçari chegou a R$ 5,5 bilhões. A empresa possui fábricas em Campinas (estado de São Paulo) e Manaus (estado do Amazonas) e planeja expandir ainda mais sua presença no mercado latino-americano.