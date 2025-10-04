Porto Alegre,

Publicada em 04 de Outubro de 2025 às 14:45

Trump: Hamas deve se mover rápido ou acordo será anulado, não tolerarei atrasos

Aaron Chown/AFP/JC
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4) que o Hamas deve se mover rápido para libertar os reféns israelenses na Faixa de Gaza, sob risco de desmantelar o acordo de paz mediado pelos EUA.
"O Hamas deve se mover rapidamente, ou todas as apostas estarão canceladas. Não tolerarei atrasos, o que muitos acham que pode acontecer, ou qualquer saída que torne Gaza uma ameaça novamente", escreveu o republicano, na Truth Social. "Vamos terminar isso, rápido. Todos serão tratados justamente!"
Trump acrescentou que "aprecia a pausa temporária de Israel nos bombardeios" em Gaza para "dar liberdade aos reféns e uma chance de completar o acordo de paz".
Contudo, segundo a Associated Press, os bombardeios na cidade de Gaza ainda não cessaram completamente, embora tenham reduzido sua escala "significativamente", conforme relatos de hospitais da região.

