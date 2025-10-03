Porto Alegre,

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 18:29

Hamas aceita parte do plano de Trump para Gaza e diz estar pronto para negociar

O grupo terrorista assinalou, contudo, que está pronto para começar negociações, ainda com mediadores, para discutir detalhes e outros pontos

OMAR AL-QATTAA/AFP/JC
Agências
O Hamas disse nesta sexta-feira (3) que concorda com a libertação de todos os reféns israelenses sob os termos do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o fim da guerra na Faixa de Gaza. O grupo terrorista assinalou, contudo, que está pronto para começar negociações, ainda com mediadores, para discutir detalhes e outros pontos.
O Hamas concordou também com uma das exigências vistas como mais trabalhosas do plano: aceitou abrir mão do poder na Faixa de Gaza e entregá-lo a um governo tecnocrático, como queria Trump. Entretanto, o grupo terrorista afirma querer participar da "estrutura nacional palestina" que ajudará a formar esse governo.
LEIA TAMBÉM: Brasil condena operação militar de Israel em Gaza
Ainda não está claro de que forma essa participação se dará, e o Hamas afirma estar disposto a mais negociações para que se chegue a um acordo. Ao mencionar uma participação, o grupo parece buscar uma forma de evitar uma rendição completa, ao mesmo tempo em que arrisca ver o plano rejeitado por Israel —o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse repetidas vezes que não permitiria que o Hamas continuasse no poder de forma alguma.
"Outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro de Gaza e os direitos legítimos do povo palestino estão conectadas a uma posição nacional unificada e leis internacionais e resoluções relevantes", disse o Hamas em comunicado.
No comunicado, o grupo terrorista não se posicionou a respeito de outra exigência feita por Trump e por Israel: a de que entregue suas armas a uma força policial palestina independente.
O plano de Trump propõe que todos os reféns, vivos e mortos, devem ser devolvidos em até 72 horas após a aceitação pública do acordo por parte de Israel.
LEIA TAMBÉM: Trump diz que negociações para acabar com guerra em Gaza estão em 'estágios finais'
Depois, diz que assim que todos os reféns forem libertados, Tel Aviv deverá libertar 250 palestinos prisioneiros e condenados à prisão perpétua, além de 1.700 moradores de Gaza detidos após o ataque de 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas nesse contexto.
Em até 72 horas após a aceitação pública deste acordo por Israel, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos.

