Itamaraty visitará brasileiros da flotilha detidos em Israel; ao menos 12 foram presos

Diplomatas do Itamaraty devem visitar nesta sexta-feira (3) os brasileiros detidos por Israel que integravam a flotilha Global Sumud. A informação foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma reunião com parlamentares nesta quinta (2) em Brasília. Tel Aviv afirmou que deportará para a Europa os ativistas da flotilha.

Ao menos 12 brasileiros que integravam a flotilha foram detidos, segundo a assessoria do movimento. O grupo é diverso e inclui o ativista Thiago Ávila; Mariana Conti, vereadora de Campinas pelo PSOL; Luizianne Lins, deputada federal pelo PT; e a presidente do PSOL no Rio Grande do Sul, Gabi Tolotti. "Estamos muito preocupados", afirma a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que estava na reunião com o ministro. "Reafirmamos a necessidade do imediato regresso dos brasileiros".

A iniciativa tentava romper o bloqueio de Israel e levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Os organizadores da flotilha afirmam que perderam contato com dois brasileiros, o cineasta Miguel de Castro, que estava no barco Catalina, e o ativista João Aguiar, que estava à bordo do veleiro Mikeno.

O paradeiro deles é desconhecido. Acredita-se que eles também tenham sido detidos, mas não há confirmação. Os organizadores afirmam que não houve mais sinais de navegação desde a interceptação. Já o fotojornalista Hassan Massoud não foi detido pois ele estava a bordo do barco Shein, com advogados e membros da imprensa, que não entrou na zona de risco de interceptação. Segundo o movimento, a embarcação funcionava como observadora.

O Itamaraty publicou uma nota nesta quinta condenando a interceptação. "O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

O Ministério de Relações Exteriores israelense afirmou em um post no X que os ativistas "estão a caminho de Israel com segurança e tranquilidade", onde serão iniciados os "procedimentos de deportação para a Europa". A pasta não esclareceu para quais países os detidos serão enviados.

A publicação é acompanhada por uma fotografia de Thiago Ávila sentado ao lado da sueca Greta Thunberg, que também participou da empreitada. O ministério também disse que nenhuma embarcação conseguiu furar o bloqueio. "Um último barco desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, também será impedido em sua tentativa de entrar em uma zona ativa de combate e romper o bloqueio", afirmou.

Veja, abaixo, a lista de todos os brasileiros detidos:

Ariadne Telles

Bruno Gilga

Gabriele Tolotti

Lisiane Proença

Lucas Gusmão

Luizianne Lins

Magno Costa

Mariana Conti

Mansur Peixoto

Mohamad El Kadri

Nicolas Calabrese

Thiago Ávila