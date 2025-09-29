Proposta de Trump para paz em Gaza inclui anistia a membros do Hamas e governo com supervisão dos EUA

previsão de que Gaza seja governada temporariamente por um "comitê palestino de transição, tecnocrático e apolítico". Esse colegiado administraria os serviços na região e deveria ser formado por especialistas internacionais e palestinos "qualificados". O anúncio foi feito após o encontro do norte-americano com o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um plano para encerrar o conflito entre Israel e Hamas em Gaza com 21 pontos. Entre eles, está a. Esse colegiado administraria os serviços na região e deveria ser formado por especialistas internacionais e palestinos "qualificados".

O comitê seria supervisionado por um novo órgão chamado "Conselho da Paz", que seria, por sua vez, presidido pelo próprio Trump e outros chefes de Estado, incluindo o ex-primeiro-ministro Tony Blair.

"Esse órgão definirá a estrutura e cuidará do financiamento para a reconstrução de Gaza, até que a Autoridade Palestina conclua seu programa de reformas - conforme proposto em diferentes iniciativas, incluindo o plano de paz de Trump de 2020 e a proposta saudita-francesa - e possa reassumir o controle de Gaza de forma segura e eficaz", diz o plano divulgado pela Casa Branca.