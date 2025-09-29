Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a revelar confiança de que a guerra na Faixa de Gaza acabará "em breve". A declaração foi feita ao receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para reunião bilateral sobre o assunto na Casa Branca nesta segunda-feira (29).

O encontro entre Trump e Netanyahu ocorre dias depois de o israelense rejeitar na Organização das Nações Unidas (ONU) os apelos internacionais para encerrar a guerra em Gaza. A reunião acontece ainda em meio a um crescente isolamento de Israel, com diversos países reconhecendo um Estado da Palestina, a fragilidade da coalizão de governo em Tel Aviv e sinais de impaciência da Casa Branca.

Antes da reunião, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou que "precisamos que este conflito acabe" e pediu um acordo imediato entre Israel e Hamas. Trump, por sua vez, disse ver uma "real chance de GRANDEZA no Oriente Médio" e prometeu que "vamos conseguir".

Caso o presidente pressione por uma trégua definitiva, Netanyahu deve buscar impor "linhas vermelhas" em qualquer entendimento, como a exigência de desmantelamento do Hamas e o direito de retomar operações militares em Gaza se o grupo voltar a combater.