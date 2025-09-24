ONU divulga imagens de Trump assistindo discurso de Lula

Novas imagens divulgadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quarta-feira (24), mostram o presidente dos Estados Unidos Donald Trump acompanhando o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Ambos os chefes de Estado discursaram na última terça-feira (23).
Esta foi a primeira vez que Lula ficou no mesmo ambiente que Trump desde que o americano aplicou sanções ao Brasil, a partir do final de maio. Os líderes se cumprimentaram com um aperto de mão, segundo um aliado do brasileiro.
O presidente Lula abriu seu discurso na Assembleia-Geral da ONU com uma crítica a sanções arbitrárias e disse que "não há justificativa para a agressão contra a independência do Judiciário" no Brasil.
"Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula. Sem citar o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Trump ainda teceu elogios à Lula, chamando-o de "homem muito agradável", com quem teve "uma química excelente" durante breve encontro.