Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'

Atualizada no dia 23 de setembro de 2025, às 14h01.

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tiveram uma breve conversa nesta terça-feira (23), entre os discursos de ambos na Assembleia-Geral das Nações Unidas. O encontro ocorre em pleno tarifaço do republicano contra o Brasil e em meio a um novo pacote de sanções americanas.

Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington "Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de

Esta foi a primeira vez que Lula ficou no mesmo ambiente que Trump desde que o americano aplicou sanções ao Brasil, a partir do final de maio. Os líderes se cumprimentaram com um aperto de mão, segundo um aliado de Lula.

Sem citar o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Trump teceu elogios à Lula, chamando-o de "homem muito agradável", com quem teve "uma química excelente" durante breve encontro.

Em abril, os dois foram à missa do funeral do papa Francisco neste sábado, mas Lula afirmou nem ter visto Trump na ocasião. Depois, em meados de maio, havia expectativa de que eles pudessem se esbarrar na cúpula do G7, em meados de maio, no Canadá. Mas isso não ocorreu porque Trump antecipou sua volta aos EUA.

O encontro entre Lula e Trump, embora rápido, não estava na agenda de nenhum dos dois mandatários. Ele ocorre num momento de distanciamento inédito entre Brasil e EUA por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um aliado de Trump.