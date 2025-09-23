Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 12:41

Trump critica ineficácia da ONU e diz ter encerrado sete guerras sem reconhecimento

Trump destaca fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

Trump destaca fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

Brendan SMIALOWSKI/AFP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23) para criticar a própria organização, acusando-a de ineficácia diante de conflitos globais. Ele afirmou ter encerrado sete guerras "intermináveis" em oito meses, mas disse que "mesmo ajudando a terminar guerras, nunca recebi um agradecimento da ONU por isso". Segundo Trump, a instituição "só escreve cartas e suas palavras vazias não resolvem guerras".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23) para criticar a própria organização, acusando-a de ineficácia diante de conflitos globais. Ele afirmou ter encerrado sete guerras "intermináveis" em oito meses, mas disse que "mesmo ajudando a terminar guerras, nunca recebi um agradecimento da ONU por isso". Segundo Trump, a instituição "só escreve cartas e suas palavras vazias não resolvem guerras".
LEIA TAMBÉM: Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'
O presidente argumentou que precisou agir "no lugar da ONU" para encerrar conflitos. Trump destacou ainda o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que, segundo ele, está "mais forte e poderosa do que em qualquer período na História".
O republicano também defendeu a necessidade de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, classificando-as como "um grande perigo". Ao mesmo tempo, exaltou a capacidade militar norte-americana: "temos as melhores armas do mundo. Não gostamos de usá-las, mas precisamos às vezes".

Notícias relacionadas