Lula desembarca em NY com delegação enxuta e não tem previsão de encontrar Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York neste domingo (21) para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional JFK às 17h57. Lula veio acompanhado de uma comitiva mais enxuta do que de costume, com quatro ministros de Estado (veja a lista abaixo).

Nos últimos dias, houve duas baixas: Fernando Haddad (Fazenda) decidiu ficar no País para tratar de propostas no Congresso, como a isenção do IR. Alexandre Padilha (Saúde) desistiu de vir por restrições de circulação nos EUA impostas por Trump. Outros nomes que tinham previsão de vir também mudaram os planos, segundo a Presidência. Entre eles, os ministros Sidônio Palmeira (Secom), Esther Dweck (Gestão) e Jader Filho (Cidades). Já estão na cidade a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores).

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou previamente a Nova York e participou de atividades em nome do governo e circulou pela cidade. Lula e Janja vão se hospedar na residência oficial do Brasil, onde mora o representante permanente do Brasil perante a ONU, embaixador Sérgio Danese.

Esta é a primeira viagem de Lula aos Estados Unidos no auge da crise com o governo Donald Trump. Ele não tem previsão de se reunir com Trump para discutir o tarifaço e divergências políticas. A viagem coincide com o período em que o Departamento de Estado promete novas medidas de punição ao Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro.

Lista de autoridades que viajaram com Lula aos EUA:

1. Ricardo Lewandowski, Ministro da Justiça e da Segurança Pública

2. Camilo Santana, Ministro da Educação

3. Márcia Lopes, Ministra das Mulheres

4. Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas

5. Elmano de Freitas, Governador do Ceará

6. Embaixador Celso Amorim, Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República