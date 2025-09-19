Porto Alegre,

Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 19:46

Mulheres chinesas se beneficiam de seguridade social mais equitativa

Em 2024, 651 milhões de mulheres estavam cobertas pelo seguro médico básico

Xinhua/JC
Agências
Como a China estabeleceu o maior sistema de seguridade social do mundo, as mulheres no país agora desfrutam de uma seguridade social mais abrangente, confiável e equitativa, apontou documento divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado.
De acordo com o livro branco intitulado "Conquistas da China no Desenvolvimento Integral das Mulheres na Nova Era", os sistemas de seguro médico e de velhice alcançaram cobertura completa na China. Em 2024, 651 milhões de mulheres, ou 49,1% de todos os participantes, estavam cobertas pelo seguro médico básico.
Além disso, 260 milhões de mulheres foram cobertas pelo seguro básico de pensão para residentes rurais e urbanos não trabalhadores, enquanto 260 milhões de mulheres participaram do regime básico de pensão para funcionários urbanos.
A proteção da maternidade para as mulheres também melhorou significativamente na China, disse o documento, observando que, até o final de 2024, 111 milhões de mulheres estavam cobertas pelo seguro maternidade. A seguridade social para mulheres necessitadas é ainda mais fortalecida, segundo o livro branco.

