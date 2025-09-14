Política fiscal da China tem amplo espaço para ação futura, diz ministro das Finanças

A política fiscal da China continuará a equilibrar a prevenção de riscos e a promoção do crescimento, mantendo amplo espaço para medidas futuras, disse o ministro das Finanças, Lan Fo'an, nesta sexta-feira. A perspectiva positiva de longo prazo para a economia chinesa permanece inalterada, fornecendo uma base sólida para as operações fiscais, disse Lan em entrevista coletiva.

Ao longo dos anos, o país acumulou mais experiência em macrorregulação, enriqueceu seu conjunto de ferramentas de políticas e reforçou significativamente sua capacidade de ajustes anticíclicos e transcíclicos, de acordo com Lan.

Com melhorias nos mecanismos institucionais de prevenção de riscos em áreas-chave e a solução gradual dos riscos existentes, a política fiscal da China está agora melhor posicionada para enfrentar os desafios futuros, disse Lan.

O ministro disse que as autoridades financeiras continuarão a manter a continuidade e a estabilidade das políticas, fortalecer as avaliações prospectivas, manter as ferramentas de política em reserva e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade por meio de esforços fiscais.