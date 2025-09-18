PIB da Argentina do 2º trimestre sobe 6,3% na comparação anual e cai 0,1% na trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 6,3% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quarta-feira (17), pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Contudo, a comparação com o trimestre imediatamente anterior mostra um recuo de 0,1% em termos dessazonalizados.

Pelo lado da demanda, segundo o Indec, a formação bruta de capital fixo, que inclui gastos com construção, máquinas e equipamentos, cresceu 32,1% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2024, mas recuou 0,5% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Em termos dessazonalizados, também tiveram queda trimestral as exportações (-2,2%) e o Consumo privado (-1,1%). Por outro lado, o consumo público cresceu 1,1% no período.

Pelo lado dos setores de atividade, destacaram-se os avanços em intermediação financeira (26,7% no comparativo anual), hotéis e restaurantes (17,0% em relação ao mesmo período do ano passado, e construção (10,6% na comparação interanual).

Enquanto isso, a desaprovação do presidente Javier Milei subiu pelo terceiro mês consecutivo, segundo uma nova pesquisa LatAm Pulse, feita pela AtlasIntel para a Bloomberg News. O índice atingiu um novo recorde em meio a acusações de suborno envolvendo a sua irmã e secretária-geral da presidência, Karina Milei.



Milei é é desaprovado por 53,7% dos argentinos neste mês de setembro. O percentual de aprovação é de 42,4%. Embora o seu partido, La Libertad Avanza, ainda seja projetado como vencedor nas eleições de meio de mandato em outubro, sua vantagem estimada sobre o principal partido opositor peronista foi reduzida pela metade desde julho, segundo a pesquisa.