FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

matou o ativista de direita americano Charlie Kirk Os investigadores ainda não encontraram a pessoa que, mas têm imagens dele e recuperaram a arma utilizada, informou o FBI nesta quinta-feira (11).

"Recuperamos o que acreditamos ser a arma utilizada no ataque de ontem. É um rifle de alta potência", disse o agente do FBI Robert Bohls em uma entrevista coletiva, antes de acrescentar: "Temos imagens do suspeito".

O diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, disse na noite de ontem que um suspeito do tiroteio esteve sob custódia do FBI para investigação, mas foi liberado após algumas horas.

CEO e cofundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, Kirk morreu após ser baleado em um evento universitário em Utah.



