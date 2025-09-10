Influenciador trumpista Charlie Kirk é morto durante evento em universidade

O influenciador trumpista Charlie Kirk, do grupo Turning Point USA, foi morto após ser baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem, no Utah, oeste dos Estados Unidos. Um suspeito foi preso. Importante aliado do presidente Donald Trump, Kirk foi alvejado no pescoço, segundo informações preliminares, e retirado às pressas, segundo a emissora NBC. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

Um porta-voz da universidade disse à emissora que o conservador estava dando uma palestra havia cerca de 20 minutos quando os disparos foram ouvidos. Pelas imagens nas redes sociais, é possível vê-lo em um palco em formato de tenda e, após um barulho de tiro, inclinar-se para o lado e levar a mão ao pescoço. Depois, o público começou a correr em desespero.

"O Grande, e mesmo Lendário, Charlie Kirk, está morto", escreveu Trump. "Ninguém entendeu ou tinha em mãos o Coração da Juventude dos EUA melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora ele não está mais conosco." O presidente decretou luto oficial de cinco dias em todo o país.

O FBI informou que investiga as circunstâncias do episódio. "Estamos monitorando os relatos desse trágico ataque a tiros envolvendo Charlie Kirk", disse o chefe da polícia federal americana, Kash Patel, em post no X.

A Turning Point USA, organização que Kirk lidera, teve papel crucial na mobilização de eleitores jovens para Trump no pleito do ano passado. Seus eventos em campi de várias regiões dos EUA costumam reunir uma grande quantidade de estudantes conservadores.