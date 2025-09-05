Comércio de serviços da China registra crescimento nos primeiros sete meses

O comércio de serviços da China registrou crescimento sólido nos primeiros sete meses de 2025, com um aumento acentuado no comércio de serviços relacionados a viagens, mostraram dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

O volume do comércio de serviços do país atingiu 4,58 trilhões de yuans (US$ 644,2 bilhões) durante o período, um aumento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Ministério do Comércio.

As exportações de serviços atingiram quase 2 trilhões de yuans, um aumento de 15,3% em termos anuais, enquanto as importações de serviços aumentaram 3,3%, para 2,58 trilhões de yuans, resultando em um déficit de 581,56 bilhões de yuans.

O comércio de serviços relacionados a viagens manteve um forte ritmo de crescimento, subindo anualmente 10,4%, para 1,26 trilhão de yuans. Notavelmente, as exportações aumentaram 62,9%. Enquanto isso, o comércio de serviços intensivos em conhecimento cresceu 6,8% em termos anuais, para mais de 1,77 trilhão de yuans.