Xi tem encontro com Kim Jong-un em Pequim, mas conteúdo não é divulgado

O líder do regime chinês Xi Jinping teve um encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, nesta quinta-feira (4) em Pequim um dia após entrarem lado a lado do presidente da Rússia Vladimir Putin, no desfile militar promovido por Pequim. A conversa entre os líderes ocorreu no Grande Salão do Povo e o conteúdo até agora não foi divulgado.

Horas antes, após ser questionada, a chancelaria afirmou que a reunião ocorreria e que a China está disposta a trabalhar para fortalecer a comunicação estratégica, estreitar intercâmbios e promover o desenvolvimento das causas socialistas e das relações tradicionais de amizade entre os países.

A conversa acontece cerca de seis anos após o último encontro entre os líderes, realizado em 2019 quando Xi visitou Pyongyang. É promovido também em um momento em que Pequim tenta consolidar sua força no Oriente frente às sanções impostas por Donald Trump, que tenta também negociar o fim da Guerra da Ucrânia com Putin.

Na quarta-feira (3), Kim já havia se encontrado com Putin em Pequim, onde reafirmaram a parceria entre os países. O ditador norte-coreano disse que certamente ajudará a Rússia caso seja necessário. "Se a Coreia do Norte puder ajudar a Rússia de qualquer forma, certamente o fará, é um dever fraternal", afirmou segundo a agência estatal de notícias russa Sputnik.

Já Putin declarou que as nações estão desenvolvendo uma relação especial e que estava feliz que foi possível encontrar Kim nesta ocasião. "Recentemente, as relações entre os nossos países assumiram um caráter especial de confiança e amizade, um caráter aliado."

A relação entre a Rússia e a Coreia do Norte é criticada pelo Ocidente por envolver o envio de ajuda na Guerra da Ucrânia. Na ofensiva de mais de três anos, Kim já enviou milhares de soldados para auxiliar o exército russo.

Em junho deste ano, o ditador prometeu ainda apoio incondicional na guerra, segundo a agência estatal de notícias de Pyongyang. No ano passado, os líderes assinaram um acordo estratégico que inclui a cooperação militar e assistência mútua em caso de agressão.

Sergey Bobylev