Novo navio-hospital da China parte em sua primeira missão internacional, incluindo o Brasil

O navio-hospital "Silk Road Ark", na tradução, "Arca Rota da Seda", da Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP) da China, partiu de Quanzhou, Província de Fujian, no sudeste da China, na manhã desta sexta-feira, para uma missão de serviço médico humanitário no Pacífico Sul e na América Latina.

A Missão Harmonia-2025 marca a 11ª edição do gênero desde 2010 e a primeira missão internacional do "Silk Road Ark", o segundo navio-hospital oceânico padrão de 10 mil toneladas, projetado e construído totalmente pela China.

A missão durará 220 dias, a mais longa da série, e deve visitar 12 países, incluindo Nauru, Fiji, Tonga, México, Jamaica, Barbados, Brasil, Peru, Chile e Papua-Nova Guiné, para prestar serviços médicos humanitários.

O navio conta com 14 departamentos clínicos e 7 unidades auxiliares de diagnóstico, capazes de realizar mais de 60 tipos de procedimentos médicos, abrangendo cirurgia geral, ortopedia, obstetrícia e ginecologia, oftalmologia, etc. Um helicóptero a bordo aprimora suas capacidades de resgate médico de emergência.

A equipe da missão é composta principalmente por pessoal de apoio médico do Comando do Teatro de Operações Sul da Marinha do ELP, com membros adicionais da Força Conjunta de Apoio Logístico, do Comando do Teatro de Operações Norte da Marinha e da Universidade Médica Naval.