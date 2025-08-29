China pede papel mais forte da ONU e sua reforma para enfrentar desafios globais

Um diplomata chinês de alto escalão pediu nesta sexta-feira (29) o fortalecimento, e não o enfraquecimento, do papel da Organização das Nações Unidas (ONU), dizendo que são necessárias reformas para ajudar o organismo mundial a enfrentar os desafios globais.

"Os últimos anos nos lembraram repetidamente por grandes crises que o papel da ONU deve ser fortalecido, não diminuído. Seu status deve ser mantido, não substituído", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, em entrevista coletiva.

Ele disse que a eficácia da ONU depende de os Estados-membros defenderem a Carta que rege o órgão e observarem o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais.

Zhaoxu acrescentou que são necessárias reformas para ajudar a organização a responder melhor aos desafios globais, especialmente por meio de uma maior representação e voz dos países em desenvolvimento nos assuntos internacionais.