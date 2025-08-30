China busca avanços na aplicação de IA nos próximos 2 anos

A China pretende alcançar avanços na aplicação da Inteligência Artificial (IA) em setores-chave até 2027, afirmou nesta sexta-feira I29) um funcionário ao detalhar os mais recentes esforços do país para acelerar o desenvolvimento da IA.

Em uma coletiva de imprensa, Huo Fupeng, diretor do centro de desenvolvimento impulsionado pela inovação da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), descreveu os próximos um a dois anos como uma "janela crítica" para a implantação da IA. Ele pediu a mobilização de recursos em toda a sociedade para impulsionar o progresso em seis áreas prioritárias: ciência e tecnologia, indústria, consumo, bem-estar público, governança e cooperação global.

As declarações de Huo ocorreram após a China ter publicado, no início desta semana, um conjunto de diretrizes sobre a implementação aprofundada da iniciativa "IA Plus", que estabelece uma abordagem sistêmica para fortalecer a infraestrutura de apoio à IA e acelerar a integração da tecnologia nos domínios econômico e social.

Segundo Huo, o novo documento político representa um passo fundamental na formação de novas forças produtivas de qualidade e uma medida necessária para promover a transformação da economia digital em uma economia inteligente e uma sociedade inteligente.

O documento define três metas emblemáticas. Até 2027, espera-se que os novos terminais e agentes inteligentes de última geração alcancem uma taxa de penetração superior a 70%, com rápida expansão das indústrias centrais da economia inteligente. Até 2030, essa taxa deve ultrapassar 90%, permitindo que a IA se torne um importante motor econômico. Até 2035, a meta é que a China entre plenamente em uma nova fase de economia inteligente e de desenvolvimento social inteligente.

Zhang Kailin, vice-diretor do departamento de inovação e desenvolvimento de alta tecnologia da CNDR, afirmou que o órgão introduzirá planos mais detalhados específicos para setores e diretrizes políticas mais claras, além de acelerar a formulação de padrões para promover o compartilhamento de dados, a interoperabilidade de modelos e o crescimento coordenado dos sistemas de IA.

Ele também destacou a importância do investimento liderado pelo governo para apoiar a inovação em IA, incluindo a otimização da distribuição de recursos de computação para reduzir custos de P&D, a construção de plataformas tecnológicas compartilhadas, a expansão das aplicações em cenários críticos e a promoção do uso de produtos habilitados por IA entre o público.