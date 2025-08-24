Apenas 47 delegações têm hospedagem confirmada na COP30

Restando menos de três meses para o início para o início da COP30, em Belém, delegações de apenas 39 países já confirmaram suas reservas na plataforma de hospedagem do governo federal. Outros oito já locaram acomodações por fora. Estão neste último grupo Egito, Espanha, Portugal, República do Congo, Cingapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega. Ou seja, de 196 delegações previstas, somente 47 já têm a hospedagem confirmada.

"O governo brasileiro deixou claro que não há nenhuma condição de mudança de cidade sede", afirmou a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, que participou de reunião com equipe da Organização das Nações Unidas (ONU).

Analistas e participantes de delegações que costumam ir às conferências do clima dizem que, a essa altura do ano, as reservas de hospedagem já estavam adiantadas em outras edições.

Diante do cenário, o governo brasileiro vai criar uma força-tarefa para ajudar diretamente na negociação de hospedagens para delegações estrangeiras em Belém durante a COP30. Na última sexta-feira, o Brasil negou um pedido da ONU para subsidiar a acomodação dos países e pediu que a entidade amplie auxílio financeiro dado às nações para participar da conferência.

Segundo o governo brasileiro, novas opções de hospedagem estão sendo incorporadas na plataforma oficial. Atualmente, de acordo com a organização, há mais de 2.600 quartos disponíveis na faixa de até US$ 600.

A organização da COP também afirmou que está fazendo negociações extras para dar conta da demanda. Entre as opções estão a adaptação de escolas para funcionamento como albergue, "ampliando as opções para diferentes perfis de delegações".

Outro tópico abordado na reunião foi o remanejamento de pessoas hospedadas em navios para outras acomodações caso a COP30 se estenda mais do que o previsto, o que costuma acontecer em grande parte das edições. O governo brasileiro garantiu que caso isso ocorra, essas pessoas serão destinadas a outras acomodações.

O secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, disse que a disponibilidade de leitos não será um problema já que historicamente o fluxo de pessoas é menor no final da conferência.

Durante reunião com a equipe da ONU, o Brasil defendeu que a ONU saia da "zona de conforto" e ofereça soluções. O governo brasileiro apoiou um pleito dos países mais pobres por aumento da diária paga pela UNFCCC, braço ambiental da ONU, para reservas na COP. O evento tem vivido uma crise de hospedagens devido ao aumento exorbitante dos preços. Em alguns casos, reservas para o período do evento, de 10 a 21 de novembro, chegaram à casa de mais de R$ 1 milhão.