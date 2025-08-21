Na vérspera da Conferência, 80% dos países ainda não apresentaram metas para 2035

Com menos de 100 dias para a COP30, cerca de 80% dos membros do Acordo de Paris ainda não apresentaram novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2035, um alerta para o processo de negociação. Na sexta carta pública que antecede o evento, o presidente da Conferência, André Corrêa do Lago, reforçou a necessidade de a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) receber as NDCs a tempo de serem refletidas no chamado relatório de síntese.

"Nenhuma ação é demonstração mais forte de compromisso com o multilateralismo e com o regime climático do que as NDCs que nossos países apresentam como determinação nacional de contribuir para o Acordo de Paris. São demonstrações do compromisso dos governos com os seus povos", declarou Lago.

Ele disse ainda que um evento organizado pela Secretária-Geral das Nações Unidas em 24 de setembro de 2025, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU80), vai oferecer uma "plataforma importante" para que os países revelem novas metas para 2035.

Na carta, houve detalhamento maior dos eventos que ocorrem antes da COP30. Serão realizadas consultas presenciais da presidência com todos os grupos negociadores e demais partes. A primeira ocorrerá em 25 de setembro de 2025, em Nova York. A segunda será realizada em 15 de outubro, em Brasília.

"Observei divergências significativas sobre a forma e o escopo da nossa resposta às NDCs e ao relatório-síntese a ser publicado pelo secretariado da UNFCCC em outubro. Essas divergências podem e devem ser superadas, e estou determinado a oferecer todas as condições para um diálogo franco, aberto e criativo com esse fim", afirmou Lago.

De 10 a 21 de novembro Belém (PA) sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Antes, na mesma capital, de 6 a 7 de novembro, ocorre a Cúpula de Chefes de Estado.