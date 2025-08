Putin ataca Ucrânia antes de negociar com os EUA

Poucas horas antes de Vladimir Putin discutir o ultimato dado por Donald Trump para uma trégua na Guerra da Ucrânia com o enviado do presidente americano, Steve Witkoff, a Rússia fez um ataque cheio de simbolismo contra um dos principais terminais de gás do país invadido em 2022. Localizada no porto sulista de Odessa, a instalação compressora retira de navios o gás natural liquefeito e a envia para o sistema energético do país. Um grande incêndio irrompeu no local.

O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de tentar dificultar os preparativos para o inverno deste ano no hemisfério Norte -segundo a consultoria ucraniana ExPro, as reservas de gás do país estão em seu menor nível em 12 anos, com pouco menos de um terço dos depósitos cheios.

A reunião entre Putin e Witkoff começou por volta das 11h30min (5h30min em Brasília) e acabou três horas depois. Diferentemente das outras duas ocasiões em que se encontraram, ao chegar Witkoff carregava ostensivamente um pequeno caderno com o selo presidencial americano, emprestando gravidade à conversa.

O assessor presidencial russo Iuri Uchakov, que estava presente, disse que a conversa foi "construtiva e substantiva", e que tanto Putin quanto Witkoff enviaram o que chamou de sinais. Mas ninguém explicou do que se tratavam.

O prazo dado por Trump, adiantado na semana passada, expira nesta sexta (8). A partir daí, serão aplicadas sanções renovadas contra a Rússia e, mais importante, aumento de impostos de importação para países que compram petróleo e derivados de Moscou.

Isso atinge potencialmente uma linha importante de financiamento da guerra, mas a Índia, país que ocupa o segundo lugar atrás da China como destino do petróleo russo, já disse que não vai parar de comprar.

O Brasil é alvo também, já que 60% do óleo diesel que consome vem da Rússia. Se eventuais retaliações forem para outros setores econômicos, o agro brasileiro terá problemas, já que 31% dos fertilizantes empregados no país são de origem russa. Trump anunciou que fará um pronunciamento nesta tarde sobre o assunto, e a expectativa é de que ele vá em frente com as tarifas novas, dado que a chance de Putin aceitar um cessar-fogo é quase nula.

O que pode ter ocorrido, segundo a Folha ouviu de uma pessoa com conhecimento do tema em Moscou, é Witkoff levar uma contraproposta russa de uma trégua específica -uma pausa nos ataques à infraestrutura energética de lado a lado, como já foi tentado em março sem sucesso sob as bênçãos de Trump.

Isso ajudaria todos os lados a ganhar tempo, mas dificilmente seria sustentável, até pela posição russa em solo. Nos campos de batalha, o avanço lento e gradual de Putin seguiu nesta quarta, com mais uma vila conquistada na região de Donetsk, seu principal objetivo na campanha de verão em curso.

Joia da coroa do leste ucraniano, a província tem pouco mais de 60% de seu território sob controle russo, e é 1 das 4 áreas anexadas ilegalmente em 2022 que estão na lista oficial de demandas do Kremlin para encerrar a guerra.

Além disso, há considerações econômicas outras. Witkoff foi recebido às 7h (1h em Brasília) no aeroporto de Vnukovo pelo czar dos investimentos da Rússia, Kirill Dmitriev. Ele é um entusiasta da reaproximação dos países no campo dos negócios, e os russos têm algumas cartas na manga a oferecer, como no setor de energia nuclear e extração de minérios estratégicos. Os dois negociadores foram filmados conversando durante uma caminhada em um parque no centro moscovita antes do encontro de Witkoff com Putin. O americano deixou a capital russa logo após a reunião.