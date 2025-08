Trump e Zelensky discutem sanções à Rússia antes do fim do ultimato

Em meio à escalada da guerra tarifária de Donald Trump, o presidente americano conversou nesta terça-feira (5) com o ucraniano Volodymyr Zelensky sobre novas sanções que deverão ser aplicadas à Rússia a partir da sexta-feira (8), quando vence o prazo dado pelo republicano a Vladimir Putin para aceitar uma trégua no conflito iniciado por ele em fevereiro de 2022. Se não o fizer, como é considerado certo, o russo estará sujeito a novas punições econômicas.

• LEIA TAMBÉM: Governo dos EUA usa as redes sociais para reagir à prisão de Bolsonaro

Zelensky não detalhou a conversa, que classificou como produtiva. Em ocasiões anteriores neste mandato iniciado em janeiro, Trump falou com Putin antes de ligar para o ucraniano. O telefonema agora simboliza a mudança de disposição do norte-americano, que vinha até aqui abraçando a visão russa do conflito.

Mais significativo, a conversa ocorreu um dia antes da chegada do negociador dos EUA Steve Witkoff a Moscou. Ele deverá conversar com Putin, mas o consenso no entorno do Kremlin é que dificilmente haverá um acordo significativo.

O russo estaria satisfeito com os avanços em campo e crê que pode suportar bem novas sanções pelo menos até o fim do ano. A ressalva óbvia é que ninguém sabe exatamente o que Putin pensa, logo sempre pode haver surpresas.

Desta vez, contudo, o alvo principal delas não é a Rússia em si, pois os Estados Unidos agora miram nos aliados de Moscou. Assim, China, Índia, Brasil e mesmo a membro da Otan Turquia estarão sujeitos a sobretaxas às suas importações pelo fato de comprar petróleo e derivados da Rússia. Trump já abriu essa trincheira com Nova Déli, até aqui uma queridinha do Ocidente na hora de fazer negócios.

Ao definir impostos de importação de 25% para os indianos, incluiu punições extras ainda não detalhadas porque eles "financiam a guerra" de Putin, nas palavras de Trump. Nesta terça, ele voltou ao tema e disse que "preços mais baixos de energia" irão tirar fôlego da Rússia.