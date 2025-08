China repudia sanções dos EUA contra funcionários da Autoridade Palestina

A China está chocada com as sanções dos EUA contra funcionários da Autoridade Palestina (AP) e membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, nesta sexta-feira (1º). As informações são da agência Xinhua.

"A medida dos EUA é decepcionante e incompreensível, sem levar em conta os esforços da comunidade internacional na promoção da paz", disse Guo em uma coletiva de imprensa regular.

O Departamento de Estado dos EUA anunciou sanções que negam vistos a funcionários da Autoridade Palestina e membros da OLP, acusando-os de tomar medidas para "internacionalizar seu conflito com Israel" e "continuar a apoiar o terrorismo, incluindo incitação e glorificação da violência".

“A questão palestina está no cerne da questão do Oriente Médio, que diz respeito à equidade e justiça internacionais. Atualmente, a questão palestina está em um ponto histórico crítico”, disse Guo. De acordo com o ministério, a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, deve aderir a uma atitude imparcial, justa e responsável, implementar efetivamente as resoluções relevantes da ONU e fazer esforços ativos para promover a resolução adequada da questão palestina, em vez de fazer o oposto.

A China apoia a justa causa do povo palestino de restaurar seus legítimos direitos nacionais e apoia a administração efetiva de todos os territórios palestinos, incluindo Gaza e a Cisjordânia, pela Autoridade Palestina, disse ele. Ele acrescentou que a China apoia a solução abrangente, justa e duradoura da questão palestina com base na solução de dois Estados.