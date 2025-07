China é um importante contribuidor para o desenvolvimento verde

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que a China está disposta a trabalhar com todas as partes para implementar plenamente a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), honrar o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e fomentar um sistema de governança climática global justo e equitativo para uma cooperação de ganhos mútuos. As informações são da agência Xinhua.

Guo fez as observações durante uma conferência de imprensa em resposta ao parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça (ICJ, sigla em inglês) sobre as obrigações dos países em relação às mudanças climáticas. Em 23 de julho, o ICJ confirmou que o sistema da UNFCCC é o principal instrumento jurídico que regula a resposta internacional às alterações climáticas globais e esclarece os direitos e obrigações de cada país ao abrigo do direito ambiental internacional. Alguns países dizem que isso marca um momento decisivo na promoção da justiça climática global.

"Observamos que o parecer consultivo do ICJ afirma que o sistema é o principal instrumento jurídico que regula a resposta internacional às mudanças climáticas globais e confirma os princípios de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da equidade são aplicáveis como princípios orientadores para a interpretação e aplicação do direito internacional relevante".

O parecer consultivo enfatiza que os países desenvolvidos devem assumir a liderança no combate às mudanças climáticas e que todos os países têm a obrigação de fortalecer a cooperação internacional, disse ele, acrescentando que o documento também reflete a posição e proposição de longa data dos países em desenvolvimento, incluindo a China, tendo significado positivo no que diz respeito à manutenção e ao avanço da cooperação climática internacional.

Guo disse ainda que a China participou ativamente neste parecer consultivo e destacou que, como o maior país em desenvolvimento, a China sempre foi um praticante firme e um importante contribuidor para o desenvolvimento verde, e está trabalhando ativa e constantemente para alcançar os objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono.

"Efetuaremos a maior redução mundial em intensidade das emissões de carbono e alcançaremos a transição do pico de carbono à neutralidade de carbono no menor espaço de tempo já registrado na história", disse.