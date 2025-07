Campo petrolífero de Daqing, na China, relata aumento da produção de petróleo e gás

O campo petrolífero de Daqing, uma das maiores bases de produção de energia da China, registrou aumentos na produção de petróleo bruto e gás natural no primeiro semestre deste ano. As informações são da agência Xinhua.

A produção doméstica de petróleo bruto do campo aumentou 10.900 toneladas em relação ao mesmo período do ano anterior, de janeiro a junho, enquanto a produção de gás natural aumentou 222 milhões de metros cúbicos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos últimos anos, o campo petrolífero de Daqing tem explorado ativamente novas abordagens para a transição verde. Nos primeiros seis meses, seus novos projetos de energia alcançaram uma capacidade operacional de 538 mil quilowatts e geraram 554 milhões de kWh de eletricidade, cumprindo 52% da meta anual.

Em 2024, o campo petrolífero viu sua produção anual de gás natural ultrapassar 6 bilhões de metros cúbicos, um aumento ano a ano de 155 milhões de metros cúbicos, marcando o 14º ano consecutivo de crescimento.

Desde que foi descoberto em 1959 na Província de Heilongjiang, no Nordeste do país, o campo petrolífero de Daqing produziu mais de 2,5 bilhões de toneladas de petróleo bruto, respondendo por 36% da produção total em terra do país.