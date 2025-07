Trump anuncia tarifas de 25% sobre a Índia a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Índia será submetida a tarifas de 25% sobre importações para os EUA, além de uma penalidade não especificada, ao criticar a política comercial do país.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social nesta quarta-feira (30), o republicano disse que as tarifas indianas estavam "entre as mais altas do mundo", e que o país tem barreiras comerciais "rigorosas e desagradáveis".

Ele acrescentou que a Índia sempre comprou a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia. "Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos, fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e desagradáveis de qualquer país", escreveu Trump em uma publicação no Truth Social.

"Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia, e são o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia pare com os assassinatos na Ucrânia -todas essas coisas não são boas!"

Segundo o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, as tarifas foram definidas por Trump estar frustrado com o andamento das negociações comerciais entre os países. O republicano acredita que tarifar os produtos indianos ajudará na situação, afirmou Hassett nesta quarta. O ministério do comércio da Índia, que está liderando as negociações comerciais com os Estados Unidos, não respondeu a pedidos de comentário.

A decisão de Trump acaba com as esperanças de um acordo comercial entre os países, que estavam em negociação desde que Casa Branca anunciou uma tarifa de 26% sobre as exportações indianas em abril. Negociadores comerciais dos EUA e da Índia realizaram várias rodadas de discussões para resolver questões como o acesso ao mercado indiano para produtos agrícolas e lácteos americanos.