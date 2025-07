Vice-presidente chinês reúne-se com chefe do exército paquistanês

O vice-presidente chinês, Han Zheng, reuniu-se com o chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês, Asim Munir, em Beijing, nesta sexta-feira (25). A China e o Paquistão são amigos de ferro e parceiros cooperativos estratégicos sob todas as condições, com relações bilaterais marcadas por confiança mútua de alto nível, solidariedade por meio de desafios e um futuro compartilhado, disse Han. As informações são da agência Xinhua.

LEIA TAMBÉM: China é um importante contribuidor para o desenvolvimento verde

Han afirmou que a China está disposta a trabalhar com o Paquistão para implementar o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países, aprofundar a amizade sob todas as condições, expandir a cooperação integral e acelerar a construção de uma comunidade China-Paquistão mais próxima com um futuro compartilhado na nova era.