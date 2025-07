Polícia resgata 160 mulheres por exploração sexual na Espanha

Uma megaoperação das autoridades espanholas resgatou 160 mulheres vítimas de exploração sexual em várias províncias no país. O grupo criminoso monitorava vítimas por sistema de câmeras de vigilância em tempo real. As mulheres, predominantemente sul-americanas, eram obrigadas a ficar em bordéis clandestinos e só podiam sair do local por duas horas durante o dia, segundo as autoridades. A operação fez parte de uma força-tarefa envolvendo a Guarda Civil, a Polícia Nacional e a Vigilância Aduaneira.

As investigações começaram após denúncias feitas por três vítimas. Até o momento, as autoridades capturaram 37 pessoas ligadas à organização criminosa. Nove delas permanecem presas preventivamente. Um vídeo gravado da operação mostra até portas com grades. As vítimas eram mantidas em cômodos pequenos sem ventilação adequada e eram obrigadas a pagar multas por motivos variados.

Os responsáveis pelos bordéis clandestinos cobravam pagamento por programas e até forneciam drogas aos clientes, indicam investigações. Serviço era divulgado por anúncios de prostituição em sites, de acordo com a apuração das autoridades espanholas.

A quadrilha tinha hierarquia e funções definidas. Segundo as investigações, os membros do primeiro escalão eram proprietários ou inquilinos dos imóveis. Abaixo deles, estavam os responsáveis por supervisionar as ações, arrecadar lucros e prestar contas aos líderes do esquema. Vigilantes, motoristas e até traficantes de drogas completavam o organograma da organização criminosa, segundo a polícia.