Trump repete medida do primeiro mandato e tira EUA de novo da Unesco

O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos da agência de cultura e educação da ONU, a Unesco, nesta terça-feira (22), repetindo uma medida de seu primeiro mandato que havia sido revertida no governo do democrata Joe Biden. A saída da agência, sediada em Paris e fundada após a Segunda Guerra Mundial para promover a paz por meio da cooperação internacional em educação, ciência e cultura, entrará em vigor no dia 31 de dezembro de 2026. LEIA TAMBÉM: Lei de Trump impõe 'taxa de integridade' para quem quiser visitar os EUA "O presidente Trump decidiu retirar os EUA da Unesco, que apoia causas culturais e sociais woke [como a direita vem chamando pautas ligadas à esquerda] e divisivas, totalmente desalinhadas com as políticas de bom senso pelas quais os americanos votaram em novembro", disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly. O Departamento de Estado afirmou ainda que permanecer na Unesco não era de interesse nacional, acusando-a de ter "uma agenda globalista e ideológica para o desenvolvimento internacional em desacordo com nossa política externa de 'America First' [EUA em primeiro lugar]". A chefe da Unesco, Audrey Azoulay, disse que lamentava profundamente a decisão de Trump, mas que a medida era esperada e, por isso, a agência se preparou diversificando suas fontes de financiamento para receber apenas cerca de 8% de seu orçamento de Washington. A Unesco foi um dos vários organismos internacionais dos quais Trump se retirou durante seu primeiro mandato, junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ao voltar para a Casa Branca em janeiro, ele restabeleceu essas medidas. Israel saudou a decisão - isso porque o Departamento de Estado americano citou novamente a admissão da Palestina como Estado-membro da agência, em 2011, como um dos motivos da medida. Na primeira vez que os EUA saiu do órgão, em 2019, a medida foi anunciada em conjunto com Tel Aviv. Funcionários da Unesco, por sua vez, dizem que todas as declarações relevantes da agência foram acordadas com Israel e os palestinos nos últimos oito anos.