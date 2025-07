Províncias amigas fomentam relações entre Brasil e China, diz governador do Ceará

O estado do Ceará, província amiga da chinesa Fujian, tem desenvolvido ao longo dos anos uma cooperação prática com a China nas áreas de saúde pública, educação, energia renovável, tecnologia e logística, fomentando o desenvolvimento das relações entre os dois países, afirmou recentemente o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas. As informações são da agência Xinhua. Localizado no Nordeste do Brasil, o estado estabeleceu relações de amizade com Fujian, Leste da China, em 2001. A capital do estado, Fortaleza, estabeleceu relações de cidade irmã com a cidade de Xiamen em 2023. Atualmente, várias empresas chinesas, como a State Grid e a Huawei, já investiram no Ceará, sendo que a alta tecnologia e as energias renováveis são áreas estratégicas de desenvolvimento prioritário para o Brasil. LEIA TAMBÉM: Campo petrolífero de Daqing, na China, relata aumento da produção de petróleo e gás A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e os dois países conduziram enormes investimentos e têm grande potencial em áreas como energia nova e infraestrutura. O estado do Ceará está agora posicionado como um potencial centro de dados do Brasil. Devido à sua localização estratégica, tornou-se uma nova porta de entrada do Brasil para o mundo, enfatizou Elmano de Freitas. Em julho de 2014, a sexta Cúpula dos Líderes do Brics foi realizada em Fortaleza, e os cinco países participantes assinaram um acordo para a criação do Novo Banco de Desenvolvimento do grupo. Como sede dessa cúpula, o estado do Ceará dá grande importância à cooperação do Brics. O mecanismo do grupo ajuda algumas economias emergentes a se integrarem melhor à cadeia econômica global, promovendo a cooperação comercial e a construção de infraestrutura, disse ele.