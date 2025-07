Relações entre China e UE devem ser caracterizadas como parceria, diz chanceler chinês

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que a parceria e a cooperação devem ser as principais experiências obtidas nos últimos 50 anos das relações entre a China e a UE. As informações são da agência Xinhua.

Em uma entrevista coletiva conjunta realizada em Berlim com seu homólogo alemão, Johann Wadephul, Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, disse que as relações entre a China e a União Europeia (UE) avançaram para níveis mais altos e forjaram uma parceria estratégica abrangente.

Os dois lados devem, por meio de intercâmbios de alto nível este ano, valorizar os esforços dos antecessores, levar adiante o espírito de cooperação conquistado com muito esforço e, juntas, dar início aos próximos 50 anos de relações China-UE que sejam mais resilientes e autônomas, mais maduras e estáveis e mais visionárias, enfatizou ele.

Wang apontou que algumas pessoas estão tentando desvalorizar as relações entre a China e a UE, exagerar assuntos específicos, transformar assuntos econômicos e comerciais em questões de segurança ou se apegar a preconceitos contra a China e se confinar em um casulo de informações falsas.

No entanto, negar as conquistas do passado obscurece a visão do futuro, e não respeitar os esforços dos antecessores equivale a negar o próprio presente, alertou ele, enfatizando que a tendência de progresso é imparável e que as relações entre a China e a UE só avançarão, não estagnarão, muito menos regredirão. Wang reafirmou a consistência da política da China em relação à Europa, expressando firme apoio à integração europeia, à autonomia estratégica e ao papel da Europa como um pilar fundamental de um mundo multipolar.

Wang enfatizou que, em meio ao caos e à confusão incessantes no palco internacional, a China tem sido a força estabilizadora mais importante e o fator de certeza mais previsível no mundo. Em termos do assunto de paz e segurança, a China é um país importante com o melhor histórico, disse Wang, observando que a China nunca planejou guerras, nem participou de conflitos, muito menos se envolveu em competições geopolíticas.

Em termos de desenvolvimento e recuperação econômicos globais, a contribuição anual da China para o crescimento econômico mundial representa cerca de 30%, disse Wang, acrescentando que a China vem acelerando a abertura de alto nível e criando um ambiente de negócios mais orientado para o mercado, baseado em lei e internacionalizado.

Sobre disputas internacionais e regionais, o país asiático continua comprometido com a solução política por meio do diálogo e da consulta, se opõe ao uso da força e às sanções unilaterais, adere ao princípio da não interferência nos assuntos internos e salvaguarda os direitos e interesses legítimos da grande maioria dos países em desenvolvimento, especialmente os países de pequeno e médio porte, disse Wang.

O desenvolvimento da China é o crescimento de uma força de paz no mundo de hoje, assinalou Wang, observando que a China está disposta a abrir os braços a todos os países, incluindo os países europeus que desejam cooperar com a China, e compartilhar oportunidades, em um esforço conjunto para proteger o único planeta habitado pela humanidade e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.