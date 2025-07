Avião de pequeno porte sai da pista e cai com ao menos 15 a bordo nos EUA

Um avião de paraquedismo com ao menos 15 pessoas a bordo caiu logo após a decolagem nos Estados Unidos na noite desta quarta-feira (2).

A aeronave de pequeno porte saiu da pista e caiu momentos após a decolagem. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta, horário local, em um pequeno aeroporto no Sul de Nova Jersey, segundo informou a FAA (Administração Federal de aviação) ao The New York Times.

Ainda não há informação sobre o número de vítimas. Segundo a CBS News, um porta-voz do Hospital Universitário Cooper, para onde as pessoas estão sendo levadas, informou que equipes médicas foram enviadas ao local para atender feridos -ao menos três pessoas foram transportadas a um hospital da região em situação moderada ou grave. Não se sabe o estado de saúde dos outros ocupantes.

O governo local pediu para que as pessoas evitassem a área do aeroporto. Autoridades do Condado de Gloucester informaram que a atividade de aeroporto Cross Keys estão suspensas.

A FAA apura o que pode ter levado ao acidente. O avião envolvido na ocorrência, um Cessna 208B teria histórico de outros incidentes, segundo apurou a CNN norte-americana.