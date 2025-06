Tribunal de Israel adia audiências de Netanyahu em caso de corrupção após pressão de Trump

Um tribunal de Jerusalém decidiu adiar as audiências que estavam marcadas para esta semana sobre suposto caso de corrupção envolvendo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A corte aceitou pedido feito pela defesa do premiê que mencionou motivos diplomáticos e de segurança para suspender as sessões.

Não ficou claro se uma publicação nas redes sociais do presidente dos EUA, Donald Trump, influenciou a decisão do tribunal. O republicano sugeriu que o julgamento poderia interferir na capacidade de Netanyahu de participar das negociações com o grupo terrorista Hamas e com o Irã.

A decisão disse que novos motivos fornecidos por Netanyahu, pelo chefe da agência de espionagem israelense e pelo chefe da inteligência militar justificam o adiamento das audiências. O tribunal não divulgou novas datas para as audiências.

Netanyahu foi indiciado em 2019 por acusações relacionadas a suborno, fraude e quebra de confiança - todas as quais ele nega. Ele descreveu o julgamento contra ele como uma "caça às bruxas orquestrada pela esquerda" com o "objetivo de derrubar um líder de direita democraticamente eleito".

Na sexta-feira (27), o tribunal tinha rejeitado um pedido de Netanyahu para adiar seu depoimento após o conflito de 12 dias entre Israel e Irã, interrompido na terça-feira passada. Ele deveria depor nesta segunda-feira para interrogatório. "É insanidade fazer o que os promotores descontrolados estão fazendo com Bibi Netanyahu", disse Trump em uma publicação no Truth Social, em referência ao apelido do premiê. Ele disse que Washington, tendo dado bilhões de dólares em ajuda a Israel, não iria "tolerar isso".

Um porta-voz da promotoria israelense se recusou a comentar a publicação de Trump. Netanyahu republicou a mensagem de Trump no X e acrescentou: "Obrigado novamente. Juntos, faremos o Oriente Médio Grande Novamente!"

Trump disse que Netanyahu estava "agora mesmo" negociando um acordo com o Hamas, embora nenhum dos líderes tenha fornecido detalhes, e autoridades de ambos os lados manifestaram ceticismo sobre as perspectivas de um cessar-fogo em breve.