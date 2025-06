Tribunal de Israel se recusa a adiar julgamento por corrupção de Netanyahu

Um tribunal de Israel rejeitou nesta sexta (27) o pedido do premiê Benjamin Netanyahu para adiar por duas semanas suas audiências em um processo por corrupção. A solicitação foi apresentada por seus advogados após o confronto com o Irã e a continuidade da guerra na Faixa de Gaza, além de um apelo público do ex-presidente americano Donald Trump, que defendeu a anulação completa do julgamento.