Irã ataca bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Catar

O Irã atacou nesta segunda-feira (23) com mísseis bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Qatar. Base americana de Al-Udeid, no Qatar, é um dos alvos, mas teria sido evacuada antes do ataque. Ainda não há informações se os mísseis conseguiram atingir o local. Explosões foram ouvidas na região, segundo o canal de notícias Al Jazeera.

A ofensiva é uma resposta ao ataque dos Estados Unidos, confirmado pelo presidente da nação norteamericana, Donald Trump, no sábado, nas três principais instalações nucleares no Irã: Fordow, Natanz e Esfahan. Ainda nesta segunda, o Catar anunciou que fechou seu espaço aéreo temporariamente como parte das medidas tomadas em meio ao conflito na região entre Irã e Israel.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo Ministério das Relações Exteriores do Qatar. As autoridades explicaram que fechamento temporário do tráfego aéreo no espaço aéreo do país tem o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes.