Israel anuncia ter matado militar iraniano próximo a Ali Khamenei

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que matou o principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani, em um bombardeio noturno, e o descreveu como a figura mais próxima do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

"Após uma oportunidade repentina à noite, (a Força Aérea israelense) atacou um centro de comando no coração de Teerã e eliminou Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior em tempos de guerra, o comandante militar de maior alta patente e a figura mais próxima a Khamenei", afirma um comunicado militar.

O Exército acrescentou que Shadmani havia comandado tanto os Guardiões da Revolução Islâmica quanto as forças armadas iranianas.

Israel e Irã entraram nesta terça-feira no quinto dia de conflito, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo para que os moradores de Teerã abandonassem a cidade "imediatamente". Fortes explosões foram ouvidas durante a manhã em Tel Aviv e Jerusalém, depois que as sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis do Irã.



Reunidos em um encontro de cúpula no Canadá, os líderes do G7 exortaram que a "resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio.

Na mesma linha, os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido apresentaram um apelo ao Irã para "retornar o mais rápido possível e sem pré-condições à mesa de negociações" sobre seu programa nuclear.