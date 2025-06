Reunião entre Estados Unidos e China deve ocorrer dentro de uma semana, diz Casa Branca

A reunião entre autoridades norte-americanas e chinesas sobre comércio deve ocorrer dentro de sete dias, disse o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, nesta sexta-feira (6). A fala ocorre um dia após um telefonema entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping, que retomou as negociações entre as duas potências.

Na última quinta-feira (5), os dois líderes conversaram sobre disputas envolvendo as exportações de terras raras - um dos pontos centrais das tensões entre as duas maiores economias do mundo. "Estávamos resolvendo alguns pontos, principalmente relacionados a ímãs de terras raras e outras coisas", disse o presidente mais tarde a repórteres no Salão Oval.

O presidente dos EUA reconheceu que a relação comercial com a China havia "saído um pouco dos trilhos", mas disse que agora "estamos em uma situação muito boa com a China e o acordo comercial". A ligação entre os dois líderes marcou o primeiro contato formal conhecido desde que Trump reassumiu o cargo de presidente. A última conversa entre Trump e Xi havia ocorrido em janeiro, antes da posse do presidente americano.

Após firmarem uma trégua comercial, a relação entre EUA e China se desgastou na última semana, com acusações de ambos os lados de violação do acordo. As rusgas surgiram após os Estados Unidos suspenderem algumas vendas para a China de componentes e software usados em motores de aviões e semicondutores, uma resposta à repressão de Pequim à exportação de minerais utilizados em grandes setores da indústria.

O acordo, firmado em maio, definiu aos Estados Unidos reduzir de 145% para 30% as tarifas adicionais sobre produtos chineses (10% de taxa básica, mais 20% relacionados ao tráfico da droga fentanil). A China, por sua vez, diminuiu as taxas sobre importações americanas para 10% (eram 125%). O país asiático também prometeu suspender ou cancelar medidas não tarifárias tomadas contra os EUA.