Após troca de acusações, Trump diz que vai encerrar contratos de Musk

Durante encontro com Friedrich Merz no Salão Oval da Casa Branca, nesta quinta-feira, Donald Trump não escondeu o rancor em relação a Elon Musk. "Estou muito decepcionado." Desde que deixou o governo para se dedicar a seus negócios, o bilionário empreende uma campanha contra o projeto de lei tributário patrocinado por Trump que pode elevar a dívida dos EUA em US$ 2,4 trilhões (R$ 13,5 trilhões).

"Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se ainda temos", disse Trump. "Ele disse coisas maravilhosas sobre mim e nunca falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso virá a seguir. Mas estou muito decepcionado com Elon. Eu o ajudei muito."

Enquanto Trump falava, Musk disparava postagens no X, contestando afirmações, como a de que teve acesso antecipado ao projeto. "Sem mim, Trump perderia a eleição", chegou a publicar. "Ele não é o primeiro", disse o presidente, sobre a defecção do ex-aliado. "As pessoas deixam o meu governo. Depois, em algum momento, sentem tanta falta que algumas delas passam a abraçá-lo e outras até se tornam hostis."

Trump especulou que a oposição ao projeto se deve ao fato de que subsídios a carros elétricos seriam encerrados. CEO da Tesla, Musk argumenta que não apoia o pacote tributário porque ele fará o já alto déficit americano disparar. O bate-boca, porém, fez as ações da empresa despencarem 9% durante a tarde.

O empresário, maior financiador da campanha republicana nas últimas eleições e até a semana passada mentor de um controverso departamento de eficiência da administração Trump, foi um dos alvos preferidos do presidente durante os mais de 40 minutos da reunião que foram acompanhados pela imprensa.

Ele também não economizou críticas a Joe Biden, sobre o qual determinou investigação a partir de boatos que dizem que o ex-presidente assinou documentos sem ter ciência de seu teor. Havia enorme expectativa de como Merz se sairia no encontro depois que diversos líderes foram submetidos a constrangimentos no Salão Oval nos últimos meses. Não só passou ileso, como ainda ouviu de Trump que os EUA iriam "acabar logo com a guerra na Ucrânia".