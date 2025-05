Putin exige que Otan não se expanda até a fronteira da Rússia

As condições do presidente russo, Vladimir Putin, para o fim da guerra na Ucrânia incluem uma garantia por escrito de que os líderes ocidentais interrompam a expansão da Otan para o Leste. A exigência está na proposta de cessar-fogo que a Rússia se comprometeu a elaborar em conjunto com a Ucrânia, segundo disseram ontem fontes russas das negociações à agência de notícias Reuters.

LEIA TAMBÉM: Volodymyr Zelensky anuncia aumento da produção de armas na Ucrânia



A Organização para o Tratado do Atlântico Norte (Otan) é a aliança militar criada por potências do Ocidente em 1949 para fazer frente à então União Soviética e que prevê defesa mútua em caso de ataque a qualquer um de seus 32 membros.

Vários vizinhos da Rússia e ex-nações soviéticas, como Letônia, Estônia e Lituânia, fazem parte da aliança. Putin usa uma suposta proximidade da adesão da Ucrânia à Otan como um dos principais motivos para invadir a Ucrânia em 2022, apesar de não existir nenhuma evidência de que Kiev se juntaria à aliança em um futuro próximo.

Três membros do governo russo com acesso às negociações de paz - a proposta de cessar-fogo de Putin também pede que o Ocidente suspenda parte das sanções impostas à Rússia. Moscou também exige a neutralidade da Ucrânia, o levantamento de algumas sanções ocidentais, uma resolução da questão do congelamento de ativos soberanos russos no Ocidente e proteção para os "falantes de russo na Ucrânia", disseram as três fontes.

A primeira fonte disse que, "se Putin perceber que não consegue chegar a um acordo de paz em seus próprios termos, buscará mostrar aos ucranianos e europeus, por meio de vitórias militares, que 'a paz amanhã será ainda mais dolorosa'".

"Putin está pronto para fazer a paz, mas não a qualquer preço", disse uma fonte russa de alto escalão com conhecimento do pensamento do Kremlin, que falou sob condição de anonimato.

As exigências podem complicar ainda mais as negociações por um cessar-fogo que o presidente dos EUA, Donald Trump, busca mediar. Desde que assumiu seu segundo mandato, o republicano afirmou várias vezes o desejo de encerrar o conflito europeu mais letal desde a 2ª Guerra Mundial e deu demonstrações de estar mais alinhado com Putin do que com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky.

Recentemente, no entanto, o líder norte-americano tem mostrado crescente frustração com Putin. Na terça-feira, Trump disse que o líder russo estava "brincando com fogo" ao se recusar a iniciar negociações de cessar-fogo com Kiev, enquanto suas forças obtinham avanços no campo de batalha.

LEIA TAMBÉM: Vladimir Putin prepara nova ofensiva contra a Ucrânia



Após conversar com Trump por mais de duas horas na semana passada, Putin disse que havia concordado em trabalhar com a Ucrânia em um memorando de cessar-fogo. A Rússia afirma estar redigindo sua versão do acordo e não poder estimar quanto tempo isso levará.