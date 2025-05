Presidente da Argentina, Javier Milei, receberá Prêmio Gênesis de US$ 1 milhão em Israel

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi premiado com o Prêmio Gênesis de US$ 1 milhão em janeiro, em reconhecimento ao seu apoio a Israel. Após adiar uma visita planejada em março, ele agora está programado para receber o prêmio em uma cerimônia no Knesset, o Parlamento israelense, no dia 11 de junho. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado recebe o reconhecimento.

Segundo comunicado, Milei foi escolhido por unanimidade pelo comitê julgador, que destacou seu "apoio inequívoco a Israel". Entre as ações citadas estão o anúncio da transferência da embaixada argentina para Jerusalém, que não deve ocorrer neste momento, e a reversão de votos anti-Israel na ONU.

O comitê também elogiou o presidente argentino por sua "defesa dos valores ocidentais, da democracia e da liberdade em todo o mundo", com menção explícita ao apoio a Volodymyr Zelensky e ao povo da Ucrânia. Além disso, reconheceu "as conquistas econômicas de seu governo que estabilizaram a economia argentina em 2024".

Milei afirmou estar "profundamente honrado por receber o Prêmio Gênesis. É claro que não ficarei com o valor monetário do prêmio. Irei doá-lo a causas que apoiam a liberdade e a luta contra o antissemitismo, tanto na Argentina como no mundo". O presidente argentino ainda deve doar o valor do prêmio para lançar uma iniciativa voltada a melhorar as relações diplomáticas entre Israel e países da América Latina.

Para Stan Polovets, cofundador e presidente da Fundação Prêmio Gênesis, "Milei é um verdadeiro herói do povo judeu". Ele afirmou que, "ao contrário de líderes de muitos outros países, que permaneceram calados ou até sancionaram Israel, Milei apoiou o povo judeu e seu Estado".

Entre os vencedores anteriores do prêmio estão o empresário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, os atores Michael Douglas e Barbra Streisand, o violinista Itzhak Perlman, o escultor Anish Kapoor, o cineasta Steven Spielberg, o dono do New England Patriots Robert Kraft e o ex-prisioneiro político soviético Natan Sharansky.