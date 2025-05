Macron afirma que Rússia "não quer a paz" após recusa de cessar-fogo

Nesta sexta-feira (16), o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a Rússia "mostra que não quer a paz" ao rejeitar uma proposta de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. A declaração foi feita em uma publicação no X, após uma ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto Macron participava de uma cúpula na Albânia. Ao mesmo tempo, aconteciam negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia na Turquia.

LEIA MAIS: Trump diz que o Irã tem uma proposta dos EUA sobre seu programa nuclear em rápido avanço



Macron denunciou a recusa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em aceitar uma proposta de cessar-fogo "incondicional". "Mais uma vez, o presidente Putin se recusa a responder à proposta de cessar-fogo incondicional apresentada pelos americanos e apoiada pela Ucrânia e pelos europeus", disse. Ao rejeitar o cessar-fogo e o diálogo, "a Rússia mostra que não quer a paz e está apenas tentando ganhar tempo continuando a guerra", afirmou o presidente da França.



"No contexto em que a Comunidade Política Europeia se reúne para uma cúpula em Tirana, continuaremos a coordenar com nossos parceiros europeus, os Estados Unidos e a 'Coalizão dos dispostos' para definir uma resposta unida", escreveu o presidente francês. Segundo ele, a união ocidental é essencial diante da postura russa.



Também participaram da ligação com Trump, além de Macron, o presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e os primeiros-ministros Keir Starmer, do Reino Unido, e Donald Tusk, da Polônia.