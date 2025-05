Trump diz que o Irã tem uma proposta dos EUA sobre seu programa nuclear em rápido avanço

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira (16) que o Irã tem uma proposta americana sobre seu programa nuclear em rápido avanço, enquanto as negociações entre os dois países prosseguem. "Eles têm uma proposta", afirmou o republicano. "Mas o mais importante é que eles sabem que precisam agir rapidamente, ou algo ruim vai acontecer."

Os comentários de Trump representam a primeira vez que ele reconhece que há uma proposta americana com Teerã, após várias rodadas de negociações entre o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. As negociações atingiram o nível de "especialistas" - o que significa que os dois lados estão tentando ver se conseguem chegar a um acordo sobre os detalhes de qualquer possível acordo.



Trump fez o comentário a bordo do Air Force One ao encerrar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos, a última parada de sua turnê por três países do Oriente Médio.



Trump não elaborou o conteúdo da proposta e o Irã não reconheceu imediatamente tê-la. Na quinta-feira, (15, Araghchi conversou com jornalistas na Feira Internacional do Livro de Teerã e disse que o Irã ainda não tinha nenhuma proposta dos americanos.



Araghchi também criticou o que chamou de declarações conflitantes e inconsistentes do governo Trump, descrevendo-as como um sinal de desordem em Washington ou uma estratégia de negociação calculada.