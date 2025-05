EUA: negociações com China continuam após a suspensão de tarifas, diz secretária de Comunicação

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que as negociações entre EUA e China para alcançar um acordo comercial continuam, após a suspensão da maior parte das tarifas recíprocas por 90 dias, em entrevista à Fox News nesta segunda-feira (12).Questionada se o acordo também incluirá o descongelamento do envio de materiais de terras raras pela China, Leavitt disse que isso é parte das discussões, mas reiterou que o objetivo do presidente dos EUA, Donald Trump, é estabelecer a produção e uma cadeia de oferta doméstica de minérios críticos.Leavitt comentou brevemente sobre a redução nos preços de medicamentos anunciada no domingo (11) por Trump, ressaltando o objetivo de estabelecer a "política do país mais favorecido". A ordem executiva será assinada pelo presidente na Casa Branca nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), seguida por coletiva de imprensa.