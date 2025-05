Confira o que disse o novo Papa, Leão XIV, em seu primeiro discurso

O norte-americano Robert Prevost, 69 anos, foi escolhido como o novo Papa na tarde desta quinta-feira (8). Em suas primeiras palavras na sacada da Basílica de São Pedro, o agora Papa Leão XIV tocou em temas religiosos e políticos, falando sobre a construção de pontes, sinalizando, assim, a linha que irá adotar em seu pontificado.

Confira abaixo os principais trechos do discurso inicial do novo Papa:

"Que essa saudação de paz entre no coração de vocês, alcance a família de vocês, todo os povos, toda a Terra. Que a paz esteja com vocês"."

"Essa é a paz de Cristo ressucitado, uma paz desarmada, e uma paz desarmante, humilde e perseverante."

"Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco que abençoava Roma e dava sua benção para todo o mundo naquela manhã no dia da Páscoa. Permito dar prosseguimento àquela mesma benção. Deus nos ama, ama todos vocês. O mal não vai prevalecer. Estamos todos nas mãos de Deus."

"Juntos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos, somos discipulso de Cristo, o mundo precisa de sua luz, a humanidade precisa dele como uma ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem também, uns anos outros, nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro."

"Sou filho de Santo Agostinho. Podemos caminhar juntos em direção daquela pátria para qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, que constrói pontes, do diálogo, sempre aberta a receber, como nessa praça, com os braços abertos, todos os que precisam da nossa caridade, nossa presença, com diálogo e com amor."

"Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima daqueles que sofrem."